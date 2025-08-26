Mulher morre atropelada por caminhão e deixa quatro filhos em Iguatemi

Adriana Silva, de 35 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (25/8) após ser atropelada por um caminhão no centro de Iguatemi. Ela estava a caminho do trabalho quando foi atingida pelo veículo. A vítima deixa quatro filhos.



Segundo o boletim de ocorrência, o caminhoneiro chegou a conversar com pessoas nas proximidades e sem perceber o atropelamento, seguiu viagem em direção a Tacuru, Guaíra (PR). Pouco depois, foi alertado por outro condutor sobre o atropelamento e, então, retornou ao local.



O motorista permaneceu na cena até a chegada do socorro e da Polícia Civil. A Perícia Técnica também foi acionada para realizar os procedimentos necessários.

Adriana chegou a receber atendimento, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil está investigando as circunstâncias do acidente.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também