Aguas 2
Polícia

Mulher morre atropelada por caminhão e deixa quatro filhos em Iguatemi

O caminhoneiro não percebeu o que houve e seguiu viagem, mas voltou ao local ao ser alertado sobre o acidente

26 agosto 2025 - 12h51Sarah Chaves
Foto: Ligado na NotíciaFoto: Ligado na Notícia  

Adriana Silva, de 35 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (25/8) após ser atropelada por um caminhão no centro de Iguatemi. Ela estava a caminho do trabalho quando foi atingida pelo veículo. A vítima deixa quatro filhos.

Segundo o boletim de ocorrência, o caminhoneiro chegou a conversar com pessoas nas proximidades e sem perceber o atropelamento, seguiu viagem em direção a Tacuru, Guaíra (PR). Pouco depois, foi alertado por outro condutor sobre o atropelamento e, então, retornou ao local.

O motorista permaneceu na cena até a chegada do socorro e da Polícia Civil. A Perícia Técnica também foi acionada para realizar os procedimentos necessários.
Adriana chegou a receber atendimento, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil está investigando as circunstâncias do acidente.

