Mulher morre duas semanas após se queimar enquanto fazia café no Los Angeles

Eliane Pereira dos Santos, de 51 anos, morreu nesta terça-feira (20), após ficar duas semanas internadas em decorrência de queimaduras que sofreu em seu rosto, enquanto fazia um café em sua residência no bairro Los Angeles, em Campo Grande. O acidente doméstico aconteceu no dia 6 de fevereiro, ainda pelas primeiras horas da manhã do dia.

Conforme o boletim de ocorrência, registrado pela sua filha, ela informou que a mãe foi socorrida por dois vizinhos que encaminharam ela até o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Moreninhas, onde recebeu os primeiros atendimentos, mas que foi determinado sua transferência para a Santa Casa.

No registro consta que a vítima deu entrada na unidade hospitalar às 12h17, com queimadura no rosto, intubada, pneumonia associada a ventilação mecânica e síndrome da angústia respiratória do adulto grave.

Eliane ficou internada por vários dias, mas no início da tarde de terça-feira, ela teve o quadro agravado e não resistiu as complicações clínicas causadas pelas queimaduras, morrendo às 12h43.

O corpo foi encaminhado para o IMOL (Instituto Médico Legal) para dar prosseguimento e averiguar as causas da morte.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na delegacia de plantão.

