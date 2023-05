Mulher morre durante grave acidente na BR-158, em Paranaíba

Uma mulher de 57 anos, que não teve a identidade divulgada, morreu durante um acidente na BR-158, em Paranaíba. O carro em que ela estava teria sido atingido por um Toyota Yaris, após ter batido contra uma carreta.

De acordo com as informações apuradas pelo JD1 Notícias, o acidente aconteceu próximo ao posto da PRF (Polícia Rodoviária Federal) de Paranaíba. As apurações iniciais indicam que o Yaris teria rodado na pista e atingido o Uno, em que a vítima fatal estava, após ter batido na carreta.

Com a colisão a motorista do Uno faleceu na hora, não dando tempo de o Corpo de Bombeiros chegar ao local para socorrê-la.

O Yaris era ocupado por quatro pessoas, que saíram ilesas após o acidente. Uma fila extensa de carros se formou na rodovia até que ela fosse liberada depois do serviço da Perícia Cientifica e da Polícia Civil, que irá apurar com precisão a dinâmica da batida.

