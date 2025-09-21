Menu
Polícia

Mulher morre e motociclista fica ferido em acidente na BR-163, em Coxim

Com a colisão entre moto e carro, as vítimas foram arremessadas a metros de distância

21 setembro 2025 - 16h15Sarah Chaves
Foto: Maikon LealFoto: Maikon Leal  

Um acidente grave registrado na noite de sábado (20), no km 730 da BR-163, trecho urbano de Coxim, resultou na morte de uma mulher e deixou um motociclista ferido.

A vítima fatal foi identificada como Lucélia Santos, de 34 anos, que estava na garupa de uma Yamaha Factor conduzida por Claudionei da Silva Souza, de 40 anos.

De acordo com informações apuradas pelo Coxim Agora, o condutor de um Chevrolet Onix, identificado como Diu Leiteiro, pai do vereador William Meira (PSDB), seguia pela rodovia no sentido Sul–Norte. Ao tentar realizar uma conversão para acessar a cidade, acabou sendo atingido pela motocicleta, que colidiu na parte frontal lateral do carro.

Com a violência do impacto, Lucélia e Claudionei foram arremessados a vários metros de distância. A mulher sofreu múltiplos ferimentos e morreu ainda no local. Já o motociclista teve uma possível fratura no joelho direito, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional Álvaro Fontoura.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atenderam a ocorrência. A CCR MSVia realizou o bloqueio total da rodovia nos dois sentidos até a conclusão dos trabalhos. 

