Mulher morre e sobrinho fica internado após comerem pizza em cidade paulista

Uma mulher, de 51 anos, morreu e o sobrinho dela foi internado após comerem uma pizza na noite de sexta-feira (17), no bairro Jardim Morumbi, em São José dos Campos, interior de São Paulo.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada para comparecer à unidade hospitalar no sábado (18), no que foram informados de que a mulher e o sobrinho haviam dado entrada no hospital com sintomas de intoxicação alimentar após comerem a pizza.

O sobrinho está internado no Hospital Clínica Sul. Após a morte da mulher, um exame pericial foi solicitado ao IML (Instituto Médico Legal).

O caso foi registrado como morte suspeita na pelas autoridades de São José dos Campos e será investigada pela Polícia Civil.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também