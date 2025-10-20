Menu
Polícia

Mulher morre e sobrinho fica internado após comerem pizza em cidade paulista

O caso foi registrado como morte suspeita na pelas autoridades de São José dos Campos

20 outubro 2025 - 13h13Sarah Chaves
Foto: UnsplashFoto: Unsplash  

Uma mulher, de 51 anos, morreu e o sobrinho dela foi internado após comerem uma pizza na noite de sexta-feira (17), no bairro Jardim Morumbi, em São José dos Campos, interior de São Paulo. 

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada para comparecer à unidade hospitalar no sábado (18), no que foram informados de que a mulher e o sobrinho haviam dado entrada no hospital com sintomas de intoxicação alimentar após comerem a pizza. 

O sobrinho está internado no Hospital Clínica Sul. Após a morte da mulher, um exame pericial foi solicitado ao IML (Instituto Médico Legal).

O caso foi registrado como morte suspeita na pelas autoridades de São José dos Campos e será investigada pela Polícia Civil.

