Mulher morre eletrocutada ao lavar roupas

Delia Duarte Santa Cruz, 38 anos, morreu no sábado (27), após levar uma descarga elétrica no momento em que lavava roupas em casa. O fato ocorreu na cidade de Pedro Juan Caballero, Paraguai.

Conforme o site Porã News, a dona de casa estava com a máquina de lavar ligada, no momento em que levou o choque.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima até o hospital, mas ela acabou morrendo no local.

A suspeita é de que a dona de casa tenha sido eletrocutada devido a água espalhada no entorno da onde lavava as roupas.

