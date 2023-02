Mulher morre horas após ser atropelada em Dourados

Luciane Delice Cavalheiro, de 42 anos, morreu horas após ser atropelada na Avenida Marcelino Pires, em Dourados, nesta quinta-feira (2).

De acordo com o Dourados News, a vítima teria discutido com uma pessoa no ponto de ônibus e saído em direção a principal avenida do município, quando foi atingida pelo carro.

O Corpo de Bombeiros e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegaram a socorrer Luciane até o Hospital da Vida em estado gravíssimo. Porém, horas após dar entrada na unidade de saúde, a vítima acabou falecendo.

O caso deve ser investigado pelas equipes policiais do município.

