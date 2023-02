Mulher não aceita fim de relacionamento e joga soda caustica no rosto de ex

Um homem, de 30 anos, foi ferido no rosto com soda caustica, na noite desta quarta-feira (22), no bairro Aero Rancho. O líquido corrosivo foi jogado pela sua ex-companheira que não aceitava o fim do relacionamento. O rapaz teve queimaduras por toda a face e nos olhos.

Conforme a ocorrência, a vítima estava chegando em casa, por volta das 20h, e encontrou a ex-namorada, a qual terminou um relacionamento há 4 meses, ela sinalizou e ele parou com a sua motocicleta para conversar, a autora estava com uma caneca na mão e jogou o liquido corrosivo no rosto do homem.

Segundo relato da vítima, ele sentiu seu rosto e seus olhos queimando, conseguiu pilotar por alguns metros até que não suportou mais a dor e perdeu completamente a visão. O homem parou e pediu socorro em uma residência, o proprietário lavou o rosto do rapaz com água de mangueira, mas a visão já tinha sido afetada.

Então, a testemunha acionou o Corpo de Bombeiros que realizou os primeiros socorros no local e, em seguida, encaminhou a vítima para a Santa Casa.

O capacete da vítima, com resíduos do liquido, derreteu a luva utilizada pela Polícia ao recolher o objeto, a moto do rapaz ficou na residência do senhor que o socorreu, onde foi atendida a solicitação. O caso foi registrado na Depac Cepol.

