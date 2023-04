Mulher não aceita receber o aluguel e ainda ameaça locatário no Nova Lima

Homem, de 46 anos, foi ameaçado de morte ao tentar o aluguel da casa onde está morando durante a tarde desta segunda-feira (24), na Rua Botafogo, região do Bairro Nova Lima.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, por motivos que não foram explicados a vítima acabou atrasando o aluguel da casa onde está por cerca de um mês. Hoje, a proprietária do imóvel foi fazer a cobrança e o ameaçou dizendo: “Já passei o facão no outro inquilino e para passar em você é fácil".

Ele alega que a mulher não quer mais ele como inquilino e não aceitou receber o pagamento. Para a polícia, a vítima contou que possui deficiência física e ainda não conseguiu outro imóvel para locar.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, como ameaça.

Deixe seu Comentário

Leia Também