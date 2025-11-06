Mulher não aceita término e inferniza ex-companheiro em Campo Grande

Um homem de 36 anos denunciou que está sendo perseguido pela ex-companheira, de 33 anos. O caso aconteceu no bairro Residencial Oliveira, em Campo Grande, sendo denunciado na noite de quarta-feira (5).

De acordo com o registro policial, o homem contou que tem um filho com a suspeita, mas que o relacionamento terminou logo após o nascimento da criança. Desde então, segundo ele, a mulher teria passado a persegui-lo de forma constante, fazendo denúncias e tentando interferir em sua vida pessoal.

Ainda conforme o boletim, o denunciante afirmou que se sente emocionalmente abalado com as atitudes da ex e que a situação tem prejudicado tanto sua convivência familiar, já que está em outro relacionamento, quanto o ambiente de trabalho.

Na delegacia, o homem disse que pretende representar criminalmente contra a suspeita e que vai apresentar provas, dados e testemunhas para comprovar a perseguição.

O caso foi registrado como perseguição e será investigado pela Polícia Civil de Campo Grande.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também