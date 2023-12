Mulher não vai a confraternização do trabalho e é encontrada morta pelos filhos

Vilma Fleitas, conhecida como “Vicky”, foi encontrada sem vida durante as primeiras horas da manhã desta sexta-feira (15), no bairro Guaraní, em Pedro Juan Caballero, região de fronteira com Mato Grosso do Sul através de Ponta Porã. Acredita-se que ela tenha sido assassinada pelo ex-marido.

Conforme as informações iniciais, ela era funcionária da Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade Nacional de Assunção. Durante o final de semana, alguns colegas teriam sentido falta dela em uma confraternização da instituição, indo questionar os filhos de Vilma sobre o que teria acontecido.

Ao ir procurar pela mãe, eles a encontraram sem vida. O site ABC Color noticiou que os rapaz não teriam ‘ouvido nada de anormal’. No entanto, a perícia inicial no corpo identificou algumas marcas de estrangulamento, indicando que ela havia sido assassinada durante o inicio da madrugada.

Não haveria outros sinais de violência e é preciso aguardar a autópsia para apontar a causa da morte. O principal suspeito do crime seria o ex-marido de Vilma, identificado como José Agustín Garcete Lezcano, 50 anos, que está desaparecido.

As autoridades policiais indicaram que os dois ficaram juntos por cerca de três, sendo que durante esse tempo tiveram problemas ligados a violência doméstica. Ainda conforme o site, um irmão dela disse que, em uma ocasião, precisou da polícia para intervir na briga.

O caso está sendo apurado pelas autoridades policiais.

