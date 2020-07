Mulher pede água, entra em residência e usa faca de serra para matar idoso

Sarah Chaves, com informações do Mídia News

Uma mulher de 52 que não teve a identidade revelada, aproveitou uma momento de descuido de uma família para matar o idoso Cláudio da Silva Oliveira, 85 anos, na quinta-feira (16), em Cáceres no Mato Grosso.

Segundo informações da Polícia Militar, a sobrinha da vítima relatou que a criminosa parou na casa da família por volta das 13h e pediu um copo d’água pelo portão.

A mulher então deixou a suspeita entrar no imóvel e levou-a até a cozinha, para pegar a água. Foi neste momento que ela pegou uma faca de serra e afirmou que mataria todo mundo. Em seguida, ela viu Cláudio deitado na cama, correu em sua direção e desferiu dois golpes em seu pescoço.

A parente da vítima ainda tentou impedir o ataque e lutou contra a criminosa, porém foi ferida no braço com uma facada e não conseguiu contê-la.

Alguns vizinhos que ouviram o barulho da confusão conseguiram deter a suspeita antes que ela pudesse fugir e acionaram a Polícia Militar.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros também foi chamada para socorrer as vítimas, porém o idoso não resistiu aos ferimentos e sua morte foi constatada ainda no imóvel.

Já a familiar ferida foi socorrida e encaminhada para o hospital do município para receber atendimento.

A criminosa que estava sendo imobilizada por vizinhos e recebeu voz de prisão da Polícia Militar e foi encaminhada até a delegacia, onde ela foi autuada por homicídio.

