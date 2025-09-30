Mulher pede ajuda ao ex para cuidar da filha de 1 ano e apanha em Inocência

Homem de 26 anos foi preso em flagrante por espancar a ex-companheira. O caso aconteceu na tarde de segunda-feira (29), em Inocência.

Conforme o registro policial, a mulher compareceu à unidade policial com lesões visíveis na face, relatando ter sido agredida com tapas após discussão motivada pela recusa do autor em ajudá-la com os cuidados da filha do casal, de apenas 1 ano e 2 meses.

As agressões causaram sangramento nasal e corte na boca.

Após diligências realizadas na residência da irmã do autor, sem êxito, os policiais localizaram suspeito no restaurante onde a irmã trabalha, sendo conduzido à delegacia e autuado em flagrante.

pós as formalidades legais, o autor foi recolhido às celas da unidade policial, ficando à disposição da Justiça.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também