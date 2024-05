Mulher pede socorro em bar após levar soco do ex em Costa Rica

Uma mulher, de 35 anos, apanhou do ex-namorado, de 29 anos, durante uma discussão. Ela pediu socorro em um bar, da Rua Adonel Dias da Costa, em Costa Rica, na tarde de domingo (19).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada depois que a mulher chegou correndo em um bar, pedindo por socorro pois havia sido agredida pelo ex.

Depois de recusar atendimento do Corpo de Bombeiros, a vítima contou aos policiais, que havia ido até a casa do ex por volta das 16h, mas sem explicar o motivo. Em determinado momento, enquanto ela estava lá, ele pegou o celular e ligou para outra mulher na frente dela.

Se sentindo humilhada, ela deu inicio a uma discussão com o homem. Ele então desferiu um soco na boca da ex, que saiu correndo buscando refúgio no bar.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão e o caso foi registrado como lesão corporal dolosa, vias de fato e violência doméstica.

