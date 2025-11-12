Mulher pede socorro em igreja após ser apedrejada por moradora de rua em Campo Grande

Uma agente de vendas de 40 anos foi agredida com socos e atingida por uma pedra durante uma briga na Rua Perseverança, região central de Campo Grande, na noite de terça-feira (11). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada sentada no chão, chorando e pedindo ajuda.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contou aos policiais que foi atacada por uma mulher de 35 anos. Após as agressões, ela conseguiu fugir e pedir socorro em uma igreja, enquanto a suspeita deixou o local.

A vítima relatou sentir fortes dores no maxilar e foi levada para atendimento médico na UPA Tiradentes.

Durante rondas pela região da antiga rodoviária, os policiais localizaram a suspeita, que foi reconhecida pela vítima. A agressora foi encaminhada à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde os fatos foram registrados como lesão corporal dolosa.

