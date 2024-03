Uma mulher, de 24 anos, ligou para a polícia pedindo socorro depois de ser ameaçada de morte pelo ex-marido, durante a segunda-feira (18), na cidade de Miranda.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site O Pantaneiro, a vítima e o autor tiveram um relacionamento de quatro anos e juntos, por conta desta relação, tem uma filha de dois anos.

Para as autoridades, ela contou que o homem é extremamente violento e já a agrediu quando moravam em Corumbá. Até que nesta segunda-feira, ele a ameaçou de morte novamente, mas fugiu quando ela acionou a Polícia Militar.

Ainda em seu relato, ela detalhou que não tem onde morar com a filha, por conta disso continua morando com o ex-companheiro. No entanto, é expulsa de casa com frequência.

Diante da situação, a jovem foi encaminhada para a delegacia, onde o caso foi registrado.

