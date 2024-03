Mulher pega o namorado na cama com outra e ainda apanha

Uma mulher, de 50 anos, apanhou do namorado, de 38 anos, ao encontra-lo na cama com outra, durante a manhã de domingo (10), na cidade de Laguna Caarapã. Quando os policiais foram até a casa do agressor, ele estava com a outra.

O caso foi informado as autoridades após a vítima dar entrada no Hospital Municipal, com vários ferimentos pelo corpo, que teriam sido causados por uma agressão.

Para os policiais que foram até a unidade de saúde, a mulher contou que apanhou do companheiro depois de pegar ele na cama com a ex-namorada. Por conta das agressões, ela estava com dores pelo corpo, nos dedos das mãos e um inchaço na perna direita.

Diante das informações, os militares foram até a casa do autor. Ao chegar, encontraram ele com a amante.

Por conta das agressões, o homem acabou sendo preso em flagrante por lesão corporal, se a lesão for praticada contra a mulher, por razoes da condição do sexo feminino.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também