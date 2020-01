Mulher perde controle do carro e cai em córrego

Uma mulher, 52 anos, perdeu o controle da direção do seu carro da Fiat, modelo Stilo, na madrugada desta quarta-feira (1º) e caiu no córrego João Dias, no município de Aquidauana, a 140 km de Campo Grande.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada até o local do acidente e encontrou o veículo com as rodas para cima e parcialmente imerso nas águas do córrego.

Já na chegada da equipe, a motorista estava fora do carro, sendo amparada por pessoas que estavam no local.

Ela foi encaminhada para atendimento no Hospital Regional da cidade, pois disse sentir dores nas costas e no ombro direito.

Deixe seu Comentário

Leia Também