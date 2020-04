Mulher perde mais de R$ 8 mil após clicar em anúncio do Itaú

Uma mulher, 37 anos, perdeu mais de R$ 8 mil reais após cair em um golpe ao clicar em um anuncio de banco no Instagram, nesta sexta-feira (24), em Campo Grande.

De acordo com o registro policial, a vítima utilizava a rede social, quando viu um anuncio do Banco Itaú, ao clicar na postagem, ela foi direcionada a uma suposta página do banco onde era necessário preencher um formulário.

Apesar disso, o suposto site do banco negou o acesso da vítima, informando não ter reconhecido o itoken do dispositivo. Logo em seguida ela acessou sua conta através do aplicativo que tem eu seu celular e percebeu ter perdido R$ 8.659,30.

Ela apresentou um extrato informando que o valor foi debitado para o pagamento de um boleto em São Paulo. O caso foi registrado como furto qualificado na Delegacia de Polícia Civil.

