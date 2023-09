Mulher perde o controle de carro e bate em cerca no interior

Uma mulher, de 31 anos, foi socorrida com diversos ferimentos após o carro em que ela estava bater em uma cerca às margens da estrada Pedra Negra, em Anastácio.

A vítima estava em um Ford Focus quando acabou perdendo o controle de direção, batendo contra o poste que segurava uma cerca, as margens da estrada.

Segundo o site O Pantaneiro, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para ir até o local, encontrando a mulher dentro do carro, com um ferimento na perna esquerda que precisou ser imobilizada antes da sua retirada do veículo.

Apesar de estar consciente e orientada, a mulher não soube informar a dinâmica do acidente.

