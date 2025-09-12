Mulher perde os dentes ao ser agredida por homem em Campo Grande

Uma garota de programa de 34 anos foi agredida por um ‘cliente’ durante a manhã de quinta-feira (11), em uma casa localizada na Rua Gavião, região do Bairro Coronel Antonino, em Campo Grande. Ela acabou perdendo um dente por conta das agressões.

Conforme o registro policial, feito na DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), a Polícia Militar foi acionada para ir até o endereço atender um caso de violência doméstica.

Ao chegar no endereço indicado, a vítima contou que estava na casa do homem lavando roupas quando ele chegou bêbado e completamente alterado. Durante a confusão, ele a atingiu com um forte soco na boca, arrancando um de seus dentes

Posteriormente, o suspeito pressionou a mulher contra a parede, causando lesões em suas costas. Enquanto a vítima disse ter um ‘relacionamento profissional’ com o homem, ele alega ser casado com a garota de programa.

Diante da situação, ela foi encaminhada para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vila Almeida, onde recebeu atendimento por conta das dores causadas pela falta do dente. O suspeito foi preso em flagrante e levado para a DEAM, onde o caso acabou sendo registrado como lesão corporal.

