Mulher perde R$ 400 em golpe telefônico

Sarah Chaves, com informações do Bonito Informa

Uma mulher de 45 anos perdeu R$ 400,00 em golpe telefônico feito por criminosos na tarde de quarta-feira (11), em Bonito, no Mato Grosso do Sul.

De acordo com a ocorrência, a vítima que através de uma ligação o criminoso se passou por um primo dela, disse que estava com o veículo estragado e pediu a quantia de R$1500, o criminoso ainda passou outro número para a mulher e disse que seria do mecânico. A vítima ligou e o suposto mecânico relatou que só faltava R$400 do valor total do conserto.

A vítima foi até uma lotérica e depositou os R$ 400 na conta do criminoso. Pouco tempo depois, a mulher ligou para o parente que negou os fatos. Ao perceber que tinha sido vítima de um golpe, ela procurou a Delegacia de Polícia Civil de Bonito, onde o caso foi registrado como estelionato.

Deixe seu Comentário

Leia Também