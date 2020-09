Mulher perde R$6 mil em golpe pelo WhatsApp

Brenda Assis, com informações Bonito Informa

Uma mulher de 54 anos acabou perdendo R$ 6 mil durante um golpe aplicado por criminosos que fingiram ser a filha da vítima. O fato aconteceu na última segunda-feira (14), em Bonito.

De acordo com o apurado pelo site Bonito Informa, a mulher procurou a delegacia e contou que os criminosos entraram em contato com ela via WhatsApp. Os bandidos fingiram ser a filha da vítima que teria trocado de número.

Por mensagens, os criminosos pediram para a mulher depositar R$ 3 mil em uma conta. A vítima foi até o banco e realizou o depósito. Em seguida, ainda se passando pela filha da mulher, os criminosos pediram outro depósito de R$ 3 mil, em outra contra, o qual também foi feito.

No dia seguinte a vítima entrou em contato com a filha e percebeu que tinha caído em um golpe. O caso foi registrado como estelionato na Delegacia de Polícia Civil de Bonito.

Deixe seu Comentário

Leia Também