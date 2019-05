Mulher presa com maconha "tentou fugir" para dentro de casa

A jovem Mikaelen Caroline Benites Jara, 23 anos, foi presa por tráfico de drogas durante patrulhamento tático no bairro Moreninhas, nesta madrugada de quinta-feira (2), em Campo Grande.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, uma equipe da polícia fazia rondas no bairro quando viram que, com a aproximação da equipe, a jovem, que estava sentada em frente da casa correu para dentro do imóvel dos fundos.

Os policiais entraram no quintal, onde sentiram forte cheiro de maconha e abordaram Mikaelen. Após realizarem buscas, os militares encontraram escondidos embaixo de um armário sete tabletes da droga.

Para a polícia, a jovem confessou ter trazido o entorpecente de ônibus de Ponta Porã. Ela foi presa e encaminhada para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), Piratininga, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas.

