Mulher procura delegacia para tentar acabar com barulhos em apartamento

Uma mulher, 39 anos, precisou procurar a polícia para tentar fazer com que sua vizinha de apartamento parasse com barulhos de móveis, volume alto da televisão e conversa. O condomínio onde ela reside fica no Jardim Monte Alegre em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vizinha da vítima mora no andar em cima ao dela, e faz muito barulho arrastando móveis, ligando a televisão com o volume alto e também conversa muito alto.

A vítima ainda informou que já procurou a vizinha, mas foi ameaçada de agressão caso continuasse reclamando, com isso ela procurou o sindico, mas nada foi resolvido, a única solução encontrada pela vítima foi ir até a delegacia registrar um Boletim de Ocorrência.

