Mulher procura ex para cobrar pensão e acaba sendo espancada

Uma mulher de 33 anos foi covardemente espancada, no domingo (13), pelo ex-marido após procurar o homem para cobrar a pensão do filho. O casal está separado há um ano e tem um filho.

De acordo com o registro policial, por voltas das 22h30 a mulher foi até a residência do ex-marido para cobrar a pensão do filho, teve inicio uma discussão e o homem começou agredir a mulher. Ele ainda arrastou a vítima deixando várias escoriações pelo corpo, que foi levada para fazer exames de corpo de delito.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Sidrolândia e será investigado.

