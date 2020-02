Mulher procura marido que desapareceu após deixá-la no hospital

Silvana Felícia Ferreira, 41 anos, busca por informações que ajudem a localizar o paradeiro do esposo, Rovilson Pereira da Silva, 30 anos, que não dá notícias desde quando deixou a mulher no Hospital Regional Rosa Pedrossian, no último dia 22 de fevereiro.

De acordo com informações do registro policial, Silvana precisou ser levada para a unidade hospitalar por ter sido picada por uma cobra. Rovilson deixou a mulher no hospital e saiu com destino a Jaraguari, onde mora com a família em um sítio.

A mãe de Silvana, durante visita à filha que estava internada, informou que Rovilson não retornou para a casa desde quando saiu para socorrer a mulher. O homem estava com uma caminhonete Chevrolet D20 de cor vermelha. A esposa informou ainda que Rovilson já foi dependente químico e teme por uma recaída.

No último dia que foi visto, ele estava com uma camiseta listrada nas cores azul escuro com azul claro, e usava uma bermuda. Rovilson tem uma tatuagem nas costas com a imagem de São Jorge, uma no braço e uma na perna. Qualquer informação pode ser repassada à polícia pelo 190.

