Mulher procura socorro na casa de amiga após ser agredida com socos pelo namorado

Um homem, de 30 anos, foi preso na tarde de quarta-feira (14), na área central de Corumbá, após sua namorada, de 40 anos, denunciar à polícia que foi vítima de agressão pelo companheiro.

Segundo o portal Dourados News, a vítima contou aos policiais que por volta das 12h, logo após os dois voltarem de uma festa de Carnaval, os dois começaram a se desentenderem. Durante a briga, o agressor desferiu um soco no rosto da vítima, que também estava com hematomas nas costas.

Após a agressão, a vítima saiu da casa do namorado e foi até a residência de uma amiga para pedir socorro, se abrigando no local e acionando e a Polícia Militar.

A guarnição da PM foi até a casa do agressor, que abriu o portão, mas permaneceu na garagem. Ao ser informado que deveria ir até a delegacia prestar esclarecimentos sobre os fatos, ele se negou.

Devido a negativa, foi dada voz de prisão ao homem, que foi encaminhado para a delegacia. O caso foi registrado como lesão corporal.

