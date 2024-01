Mulher pula de carro em movimento com medo de ser morta pelo namorado em MS

Uma mulher, de 32 anos, foi espancada e mantida em cárcere privado pelo namorado, de 39 anos, durante o final da noite de domingo (7), na cidade de Terenos. Ela chegou a ficar 10h presa pelo autor.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima contou que era por volta das 23h30 de domingo quando o casal iniciou uma discussão enquanto voltava para casa. Em determinado momento, ainda dentro do carro do autor, ela passou a ser agredida pelo companheiro com socos.

Por medo de morrer, a vítima pulou do carro em movimento. Porém, acabou sendo pega novamente pelo namorado e levada até a loja dele, localizada na região central de Terenos. Lá, ela ficou presa até amanhecer o dia.

Como o companheiro tinha que ir trabalhar, ela conseguiu fugir do local e pedir socorro, acionando a Polícia Militar. A vítima foi então encaminhada para uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico e informou aos policiais onde o namorado trabalhava.

O homem acabou sendo abordado no serviço. Quando questionado, ele negou as agressões, dizendo que a vítima tem problemas psiquiátricos e já tentou até suicídio, não sabendo o motivo de ela ter ‘inventado’ agressões.

Diante dos fatos, ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. O caso acabou sendo registrado como lesão corporal dolosa e violência doméstica.

