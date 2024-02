Mulher quase cai em golpe após tentar fazer empréstimo através do Facebook

Uma mulher, de 37 anos, quase foi vítima de um golpe bancária após tentar fazer um empréstimo com um contato que havia conhecido no Facebook. O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (7), em Paranaíba, cidade a 411 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o portal MS Todo Dia, a mulher registro um boletim de ocorrência sobre o caso, onde narrou aos policiais que, através da rede social Facebook, entrou em contato com um contato que havia conhecido na plataforma e solicitou um empréstimo.

O homem então solicitou a mulher um código que havia acabado de ser enviado em seu aplicativo do banco. Querendo seguir com o empréstimo, a mulher informou o código ao criminoso, mas acabou notando uma transferência não autorizada no valor de R$ 490.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba.

Deixe seu Comentário

Leia Também