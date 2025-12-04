Mulher que extorquia rapaz para não expor vídeo íntimo é presa em Dourados

Mulher, de 23 anos, foi presa durante a quarta-feira, dia 3, após ficar por cinco meses tentando extorquir um pai e um filho em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

A captura ocorreu no momento em que a autora marcou um encontro com uma das vítimas, um homem de 51 anos, exigindo R$ 6 mil em troca de não exibir vídeos íntimos de seu filho.

Segundo a Polícia Civil, a equipe surpreendeu a investigada e realizaram a prisão logo após a exigência dos valores.

Ela foi conduzida em flagrante para a delegacia, pelo crime de extorsão e segue à disposição da justiça.

As investigações continuam com o intuito de capturar também a comparsa dela, que no momento da prisão da autora, ao ver a aproximação policial, se evadiu e até o momento não foi localizada.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também