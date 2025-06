Mulher que foi baleada na cabeça pelo marido no interior passa por cirurgia na Capital

Saiba Mais Polícia AGORA: Homem morre com tiro na cabeça após tentar matar a esposa em MS

A mulher de 27 anos que foi baleada na região da cabeça e no pescoço pelo marido, Eberson da Silva, de 30 anos, que já tinha histórico de passagens por violência doméstica, passa por uma cirurgia na tarde desta quinta-feira (19), na Santa Casa de Campo Grande.

Segundo informações de fontes ao JD1, a vítima fará a retirada do projétil que ficou alojado na cabeça e o prognóstico é incerto. Após o atentado desta madrugada, ela foi encontrada ensanguentada no chão da residência do casal na Rua TV Aires de Araújo, localizada no Bairro Jaime Medeiros, em Nova Alvorada do Sul.

Já o autor atirou contra a própria cabeça após tentar matar a companheira. No local, os policiais encontraram a arma usada no crime, um revólver calibre .38.

Ainda segundo o site Nova Alvorada Informa, Eberson já havia sido preso há pouco tempo por ameaça e lesão corporal contra a companheira em fevereiro de 2025. Na ocasião ele passou o dia ingerindo bebidas alcoólicas e, durante uma discussão, disse à companheira: "Hoje acontece alguma coisa com você. Você vai ser mais uma vítima de feminicídio." A vítima não reagiu às ameaças e foi para a casa da mãe.

