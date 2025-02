JD1TV: Mulher que jogou água fervente no namorado é presa em Anastácio

Elizangela Oliveira Pereira, foi presa durante a manhã de terça-feira (18), em Anastácio. Ela é suspeita de ter jogado água fervente no ex-companheiro Marcelo Augusto Goulart Falcão, de 29 anos, na madrugada do dia 2 de fevereiro.

Conforme o já divulgado pelo JD1, os dois estavam jantando juntos na casa da autora, para tentar uma possível reconciliação e reatar o relacionamento. Porém, motivos ainda não esclarecidos, ela pegou água fervente e jogou na vítima.

Saiba Mais Polícia Mulher joga água fervendo no ex durante tentativa de reconciliação em Anastácio

Marcelo teve queimaduras graves no olho direito, rosto e no tórax. Ferido, ele correu para a casa da avó, onde recebeu os primeiros socorros enquanto o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) era acionado. Por conta da gravidade das lesões, ele precisou ser transferido com urgência para Campo Grande.

Na Capital, o rapaz ficou internado na Santa Casa, onde ficou 10 dias internado. No dia 7 de fevereiro ele passou por uma cirurgia para tentar recuperar a visão do olho direito, o mais afetado pelo liquido. Ele ainda ficou internado por mais alguns dias antes de receber alta e voltar para casa.

Deboche nas redes sociais – Através de uma plataforma de vídeos, Elizangela zombou da situação. Ela postou um carrossel de imagens com a frase: "Pareço normal, mas já joguei água quente na cara de uma pessoa!!!".

Ela ainda colocou alguns emojis para dar ênfase no que queria transmitir aos seus seguidores da plataforma. Assista:

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia Mulher joga água fervendo no ex durante tentativa de reconciliação em Anastácio

Deixe seu Comentário

Leia Também