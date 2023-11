Mulher que matou idosa no Vida Nova pegou carro sem permissão para ir ao salão

Mesmo não tendo permissão do marido, de 38 anos, e nem carteira de habilitação, Ana Paula da Silva Giacomeli, de 31 anos, pegou o veículo Honda HR-V para ir ao salão de beleza e no trajeto, ocasionou o acidente que tirou a vida da motociclista Renilda Aparecida Paim da Silva, de 62 anos, no Vida Nova, em Campo Grande.

A colisão entre os veículos aconteceu no cruzamento das ruas Santo Augusto com Rosa Maria Lopes, no final da manhã desta quinta-feira (23) e no veículo era visível as marcas do acidente no capô da SUV. A mulher permanece presa e passará por audiência de custódia no sábado (25).

Ana Paula foi presa em flagrante pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor e em seu interrogatório afirmou que pegou o veículo e o acidente foi ocasionado após ela não ter visualizado a motociclista, pois ela estaria em um ponto cego do carro.

A mulher explicou para a polícia que conhece a família de Renilda e após a colisão, a motociclista teria quebrado o braço e que teria pedido socorro para a Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiros. Para o delegado de plantão, ela disse que "não queria causar nenhum acidente, nem muito menos a morte de alguém".

O marido da acusada também prestou depoimento e explicou que não tem o costume de emprestar o carro para a mulher, pois ela não tem habilitação. Nesta quinta-feira, o homem saiu para trabalhar em outro veículo e por conta da correria, não conseguiu dar carona para sua esposa até o salão, afirmando que a esposa pegou o carro sem seu conhecimento e consentimento.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Deixe seu Comentário

Leia Também