Mulher que operava boca de fumo na residência é presa em Naviraí

Uma mulher, de 41 anos, foi presa em flagrante nesta quinta-feira (15), em Naviraí, após a polícia estourar uma boca de fumo que operava em sua residência, localizada na região central da cidade.

Na residência da mulher, onde ela operava um ponto de venda de crack e cocaína, foram apreendidos nove papelotes de cocaína, dois tabletes grandes de crack, com soma total de 1,9 quilos, e 35 trouxinhas da mesma substância, embaladas individualmente e pesando um total de 374,8 gramas.

No total, foram apreendidos 2,3 quilos de drogas na residência, material suficiente para produzir 11.557 papelotes, com um valor aproximado de R$ 115.575. Além das drogas, a polícia também apreendeu R$ 672,50 em espécie e três aparelhos celulares.

Ela foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também