Mulher que rompeu tornozeleira no ano passado é capturada pela GCM na Capital

Com um mandado de prisão em aberto, Jessica de Oliveira Andrade, de 31 anos, foi capturada pela Guarda Civil Metropolitana na noite desta quinta-feira (17), na Praça Aquidauana, em Campo Grande. Ela havia rompido a tornozeleira eletrônica no ano passado em Maracaju e se refugiu na capital sul-mato-grossense.

Ela relatou aos guardas que vivia em situação de rua desde então. O mandado era em relação à prisão na cidade de Itaporã por um crime de furto.

Em sua ficha criminal, há passagens de furto, roubo, ameaça, tráfico de drogas e dano, conforme levantado pela reportagem.

Após sua captura, a mulher foi levada para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

