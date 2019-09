Mulher que viajava com bebê de 2 meses é presa com 13kg de maconha

Sarah Chaves com informações do PontaPorã Informa

A guarda Civil Municipal de Fronteira (GCMFron), durante fizcalização de rotina no terminal rodoviário de Ponta Porã, encontrou no domingo (22), 13kg de maconha na bagagem de Deuslene dos Santos Cirqueira, 25 anos, no ônibus Cruzeiro do Sul.

Durante o procedimento de rotina onde os agentes verificam o bagageiro onde tinha uma caixa aparentemente de óleo e apenas depois da revista foi constatado os 13 kg de maconha.

Deuslene já estava dentro do ônibus, com uma criança de dois meses em seu colo, e ao ser confrontada pela guarnição de serviço, informou que desconhecia do que se tratava pois estava apenas fazendo um favor a uma pessoa que também não soube dizer quem era, apenas que se chamava "Juli".

A autora junto com a criança de colo e droga foram encaminhados a 1º Delegacia de Polícia para providências cabíveis. Foi solicitada o acompanhamento do Plantão do Conselho Tutelar, para encaminhamento da criança de colo a um abrigo municipal.

