Mulher que vivia trancafiada e vigiada estilo 'BBB' pelo marido é resgatada no Colibri

Mulher, de 37 anos, foi resgatada de um cárcere privado nesta terça-feira (15), no Jardim Colibri, em Campo Grande. O marido, de 42 anos, foi preso pelo crime e detido em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

A prisão foi realizada pela Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), que cumpriu um mandado de busca e apreensão e de prisão contra o indivíduo.

Segundo informado pela polícia, a mulher vivia sob vigilância constante, impedida de sair de casa, usar celular ou acessar redes sociais. No decorrer das investigações, ficou comprovado que o homem utilizava câmeras de segurança com áudio para monitorar a residência e ameaçava matar a vítima e os familiares dela caso fosse denunciado.

O caso chegou ao conhecimento da polícia após denúncias anônimas. Durante o cumprimento do mandado, os policiais encontraram um revólver calibre .38 escondido no quarto, além de um sistema de monitoramento de câmeras instaladas dentro do imóvel.

Ao perceber a chegada dos policiais, o autor tentou fugir, mas foi capturado e encaminhado ao sistema prisional. Ele responderá pelos crimes de cárcere privado, lesão corporal, violência psicológica, violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo.

A vítima e os filhos dela foram levados à Deam onde prestaram depoimento e receberam atendimento da Casa da Mulher Brasileira.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também