Mulher quebra aquário na cabeça de ex que teria tentado fazer sexo com ela

Na noite desta sexta-feira (6) uma mulher acionou a polícia depois que seu ex-marido invadiu seu apartamento no Jardim Monte Alegre, em Campo Grande. Os dois foram levados para a delegacia.

Quando os policias chegaram no apartamento por volta das 23 horas desta sexta (6), acabou encontrando respingos de sangue pelo chão da sala e a mulher de 28 anos, com a mão sangrando. Para a polícia ela relatou que seu ex-marido de 34 anos, invadiu o local e tentou manter relações sexuais com ela. Para se defender ela pegou o aquario e quebrou na cabaça dele, o que ocasionou alguns cortes em sua mão.

Conforme a policia, no local não havia sinais de arrombamento na porta. O homem contou que foi convidado pela mulher ver a filha do casal e para ficarem juntos. Mas durante a relação sexual, ela questionou seu ex-atual sobre uma postagem que ele havia feito em seu facebook, isso teria deixado ela irritada, momento em que quebrou o aquário na cabeça dele.

Os dois foram levados para a delegacia. e o caso foi registrado como lesão corporal reciprocas. A polícia investiga o caso.

