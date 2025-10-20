Menu
Polícia

Mulher quebra fêmur ao ser agredida pelo marido e diz que 'caiu sozinha' antes de denunciá-lo

Ela contou que nunca registrou um boletim de ocorrência por medo, mas sempre foi agredida pelo companheiro

20 outubro 2025 - 16h24Brenda Assis
Caso foi registrado na Dam de Três LagoasCaso foi registrado na Dam de Três Lagoas   (Rádio Caçula)

Um idoso, de 71 anos, foi preso após bater na companheira, de 64 anos, e a fazer ficar internada Hospital Nossa Senhora Auxiliadora por conta de uma fratura no fêmur. O caso aconteceu na última sexta-feira (17), mas foi divulgado apenas nesta segunda (20).

Conforme as informações policiais, as equipes da Polícia Civil, meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas recebeu uma denúncia detalhando que a idosa havia dado entrada no hospital com ferimento grave.

No entanto, inicialmente ela contou que caiu sozinha. Porém, após mais uma conversa, a idosa detalhou que havia sido empurrada pelo convivente. Ela apresentava diversas marcas roxas pelo corpo e em virtude da queda chegou a bater a cabeça. Durante suas declarações, relatou ainda que, em outra ocasião, já havia sofrido agressões do convivente, chegando a ter a clavícula fraturada anos atrás, depende financeiramente do convivente e tem medo dele.

Diante da situação, a equipe da DAM solicitou apoio da Polícia Militar, que se deslocou até a residência do casal e prendeu o agressor em flagrante. O suspeito foi interrogado pelo delegado plantonista da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e admitiu ter empurrado a esposa durante um desentendimento ocorrido na hora do almoço, alegando que ela estaria embriagada e teria se lesionado em razão da queda.

Após os procedimentos de praxe, o autuado foi encaminhado à audiência de custódia, tendo sua prisão em flagrante sido convertida em prisão preventiva pelo magistrado.

