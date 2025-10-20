Mulher quebra fêmur ao ser agredida pelo marido e diz que 'caiu sozinha' antes de denunciá-lo

Um idoso, de 71 anos, foi preso após bater na companheira, de 64 anos, e a fazer ficar internada Hospital Nossa Senhora Auxiliadora por conta de uma fratura no fêmur. O caso aconteceu na última sexta-feira (17), mas foi divulgado apenas nesta segunda (20).

Conforme as informações policiais, as equipes da Polícia Civil, meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas recebeu uma denúncia detalhando que a idosa havia dado entrada no hospital com ferimento grave.

No entanto, inicialmente ela contou que caiu sozinha. Porém, após mais uma conversa, a idosa detalhou que havia sido empurrada pelo convivente. Ela apresentava diversas marcas roxas pelo corpo e em virtude da queda chegou a bater a cabeça. Durante suas declarações, relatou ainda que, em outra ocasião, já havia sofrido agressões do convivente, chegando a ter a clavícula fraturada anos atrás, depende financeiramente do convivente e tem medo dele.

Diante da situação, a equipe da DAM solicitou apoio da Polícia Militar, que se deslocou até a residência do casal e prendeu o agressor em flagrante. O suspeito foi interrogado pelo delegado plantonista da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e admitiu ter empurrado a esposa durante um desentendimento ocorrido na hora do almoço, alegando que ela estaria embriagada e teria se lesionado em razão da queda.

Após os procedimentos de praxe, o autuado foi encaminhado à audiência de custódia, tendo sua prisão em flagrante sido convertida em prisão preventiva pelo magistrado.

