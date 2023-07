Mulher rasga testículo do marido com a mão após ver mensagens da ex no celular

Uma mulher foi presa em flagrante suspeita de rasgar os testísculos do marido, após ver mensagens da ex no celular dele. O caso ocorreu na zona rural de Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal. De acordo com a Polícia Militar, ela ainda desferiu um golpe na região da cabeça do companheiro.

A discussão começou no sábado (22). A PM informou que durante a briga o homem tentou impedir que a mulher saísse da casa. Nesse momento, ela segurou a bolsa escrotal dele e apertou até romper, deixando o testículo exposto.

A mulher passou por audiência de custódia na última segunda-feira (24), que determinou a soltura dela. Conforme o documento, ambos faziam uso de bebida alcoólica no momento da briga, que ocorreu durante a comemoração do aniversário da mulher.

No depoimento, ela relatou que viu a mensagem e guardou o celular do marido. Ele viu a situação e foi na direção dela para agredi-la e tomar o aparelho, então ela atirou um copo contra contra ele.

Segundo ela, os dois entraram em luta corporal no chão, quando ele foi em direção à cozinha para pegar uma faca. Nesse momento, ela agarrou o saco escrotal até o romper e correu para o mato, onde passou a noite.

O homem foi levado por familiares ao Hospital Municipal de Santo Antônio do Descoberto. O estado de saúde atualizado do homem não foi divulgado.

