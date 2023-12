Mulher recebe mensagem avisando que a filha e a neta vão morrer em 10 dias

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, procurou a 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá para informar que sua filha e sua neta foram ameaçadas de morte pelas redes sociais.

Segundo as informações iniciais, a mulher recebeu mensagens via WhatsApp de um número com o DDD de São Paulo. Durante a conversa, a pessoa encaminhou fotos da filha dela, de 20 anos, e da sua neta, de apenas 5 anos.

Nas mensagens, a pessoa dizia que as duas vão morrer em 10 dias. Às autoridades, a mulher informou desconhecer o número que entrou em contato e, também, os motivos da ameaça.

