Mulher recebe pix por engano e é ameaçada em Campo Grande: 'devolve ou vai ficar ruim'

Campo-grandense, de 50 anos, recebeu um pix por engano durante a noite desta segunda-feira, dia 10 de novembro, e passou a receber ameaças para que o valor de R$ 600 seja devolvido.

Um dos telefones que mandaram mensagem para a mulher pedindo o valor de volta, chegou a ameaçá-la: "ou tu devolve, ou vai ficar ruim", disse, afirmando ser integrante de uma organização criminosa.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mulher teme que seja um golpe e por isso não efetuou a devolução do valor.

Porém, a vítima da ameaça ressalta que está à disposição para devolver o valor, mas desde que as instituições financeiras estejam cientes e atuem no caso.

O caso foi registrado como ameaça na delegacia de plantão.

