Menu
Menu Busca terça, 11 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Mulher recebe pix por engano e é ameaçada em Campo Grande: 'devolve ou vai ficar ruim'

Suspeitando de golpe, ela aceita devolver, mas desde que instituições financeiras atuem no caso

11 novembro 2025 - 14h11Luiz Vinicius
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo GrandeO caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande   (Brenda Assis)

Campo-grandense, de 50 anos, recebeu um pix por engano durante a noite desta segunda-feira, dia 10 de novembro, e passou a receber ameaças para que o valor de R$ 600 seja devolvido.

Um dos telefones que mandaram mensagem para a mulher pedindo o valor de volta, chegou a ameaçá-la: "ou tu devolve, ou vai ficar ruim", disse, afirmando ser integrante de uma organização criminosa.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mulher teme que seja um golpe e por isso não efetuou a devolução do valor.

Porém, a vítima da ameaça ressalta que está à disposição para devolver o valor, mas desde que as instituições financeiras estejam cientes e atuem no caso.

O caso foi registrado como ameaça na delegacia de plantão.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Polícia Militar atua no centro e nos bairros
Polícia
Abaixo da média nacional, MS é considerado o 7º estado mais seguro do Brasil
Foto: Reprodução
Polícia
Vídeo: De fuga em motel a perseguição, mulher embriagada é presa em flagrante
Materiais apreendidos -
Polícia
Trio é preso após furto a distribuidora de EPIs no bairro Coronel Antonino
Loja foi atingida pelo incêndio durante a noite
Polícia
Incêndio atinge loja de motociclistas e por pouco não há perda total em Corumbá
Operação é no âmbito nacional também
Polícia
Operação em Campo Grande descobre que falsos policiais federais extorquiam faccionados
"Eu te amo, amor", diz mulher após decepar p3nis do marido
Polícia
"Eu te amo, amor", diz mulher após decepar p3nis do marido
Dia em que Vandermárcio foi socorrido com vida
Justiça
Rapaz acusado de matar Vandermarcio no Caiobá segue preso, decide TJMS
Mulher foi presa em Nova Andradina
Polícia
Quadrilha de Nova Andradina aplicava golpe do 'falso advogado' em Santa Catarina
Viatura Polícia Militar
Justiça
Ex-PM condenado a 10 anos por cobrar para devolver carro "dublê" tenta reverter pena
Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Polícia
Homem é esfaqueado no peito e no pescoço no centro de Campo Grande

Mais Lidas

As inscrições podem ser feitas online
Cidade
Inscrições para 258 casas populares começam amanhã em Campo Grande
Marcas de sangue ficaram pelo local do crime
Polícia
Briga por som alto termina com rapaz esfaqueado quatro vezes no Jardim Noroeste
A instabilidade atmosférica deve persistir até sábado
Clima
De 40°C à debaixo d'água, Capital viverá dias de extrema instabilidade
Movimentação policial -
Polícia
"X9" entrega traficante e Polícia Militar fecha ponto de drogas no Jardim Vida Nova