Mulher retorna de viagem, encontra casa revirada e alimentos congelados furtados na Capital

Mulher, de 49 anos, voltou de viagem durante a terça-feira, dia 9, e encontrou a casa completamente revirada e o portão quebrado. O caso aconteceu na região do Tiradentes, de Campo Grande.
Ela saiu de viagem no dia 4 e retornou no dia 9, percebendo que nada de valor foi furtado, apenas notando que alimentos congelados haviam sido levados.
Segundo consta no boletim de ocorrência, a mulher disse que o cadeado do portão estava quebrado, a porta de blindex da cozinha havia sido danificada e a porta do quarto arrombada.
Ela citou que pertences e roupas estavam reviradas. O local não ficou preservado, pois segundo a moradora, parentes haviam entrado na casa antes dela.
A Polícia Militar orientou ela a registrar um boletim de ocorrência, realizado durante a quarta-feira, dia 10.
O caso foi registrado como furto qualificado na delegacia de plantão.