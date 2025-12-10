Menu
Polícia

Mulher retorna de viagem, encontra casa revirada e alimentos congelados furtados na Capital

Ela também notou que nada de valor foi furtado

10 dezembro 2025 - 16h53Luiz Vinicius
Caso foi registrado na Depac CepolCaso foi registrado na Depac Cepol   (Brenda Assis)

Mulher, de 49 anos, voltou de viagem durante a terça-feira, dia 9, e encontrou a casa completamente revirada e o portão quebrado. O caso aconteceu na região do Tiradentes, de Campo Grande.

Ela saiu de viagem no dia 4 e retornou no dia 9, percebendo que nada de valor foi furtado, apenas notando que alimentos congelados haviam sido levados.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a mulher disse que o cadeado do portão estava quebrado, a porta de blindex da cozinha havia sido danificada e a porta do quarto arrombada.

Ela citou que pertences e roupas estavam reviradas. O local não ficou preservado, pois segundo a moradora, parentes haviam entrado na casa antes dela.

A Polícia Militar orientou ela a registrar um boletim de ocorrência, realizado durante a quarta-feira, dia 10.

O caso foi registrado como furto qualificado na delegacia de plantão.

