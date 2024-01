Mulher revida tapa na cara e esfaqueia namorado no Jardim Leblon

Mulher, de 27 anos, esfaqueou pelo menos três vezes seu namorado, de 26 anos, na noite deste domingo (14) após ser agredida com um tapa no rosto, desferido pelo companheiro, em uma residência no Jardim Leblon, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o rapaz explicou para a Polícia Militar que passou o dia bebendo na companhia da namorada, mas ambos acabaram discutindo e no calor do momento, ele desferiu um tapa no rosto dela.

Perdendo a cabeça com a agressão, a mulher pegou uma faca e desferiu três golpes que atingiram a região das costas do namorado, que sofreu ferimentos superficiais, não causando risco a sua vida.

A versão dos fatos foi confirmado pela jovem, que acrescentou que vem sendo vítima de violência doméstica há algum tempo.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para atender a ocorrência e encaminhou o rapaz para a Santa Casa, onde ele receberia os devidos atendimentos da equipe médica.

O caso, além de ser registrado na delegacia de plantão, também foi repassado para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

