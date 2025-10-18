Mulheres são socorridas em estado grave após acidente de moto em Amambai

Duas mulheres, de 31 e 33 anos que não tiveram o nome divulgado, ficaram gravemente feridas após um acidente ocorrido na tarde desta sexta-feira (17), em Amambai.
Conforme as informações policiais, elas seguiam em uma moto com placas do Paraguai, quando, por motivos desconhecidos, acabaram colidindo contra um caminhão.
Por conta da dinâmica do acidente, as vítimas sofreram fraturas nos braços e nas pernas, enquanto a motocicleta parou debaixo de uma das rodas do veículo.
As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para o Pronto-Socorro do Hospital Regional de Amambai, onde receberam atendimento médico especializado.
