Mulher se entrega à polícia após ser agredida e matar o marido

Sarah Chaves, com Mídia News

Durante uma discussão de casal, uma mulher de 36 anos matou o marido, identificado como Arnaldo Alves de 35 anos a facadas madrugada deste domingo (15), em Cáceres, Mato Grosso.



De acordo com o boletim de ocorrência, a suspeita ligou para o Ciop por volta da 1h da manhã, relatando que havia esfaqueado o marido após uma briga. Quando a Polícia Militar chegou ao endereço, encontrou a mulher próximo da residência.



Aos policiais, ela contou que os dois estavam ingerindo bebida alcoólica quando Arnaldo, motivado por ciúmes, começou a agredi-la com socos. Em meio à confusão, ela pegou uma faca e desferiu vários golpes contra ele.



A vítima estava no sofá sem sinais vitais.



A mulher foi levada para a delegacia para prestar esclarecimentos para investigação da Polícia Civil.



