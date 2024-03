Mulher se junta com as amigas para bater na atual do ex-namorado em ChapadÃ£o

Uma mulher, de 24 anos, foi agredida a pauladas pela ex-companheira do seu marido durante a noite de domingo (24), na Rua Albatroz, localizada no bairro Esplanada, em Chapadão Do Sul. A autora estava acompanhada das amigas e a vítima, foi defendida apenas pela mãe.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o hospital, pois algumas vítimas de uma briga generalizada, haviam dado entrada na unidade de saúde. Ao chegar no centro médico, os policiais encontraram a mulher e marido.

Para a equipe, eles contaram que era de noite quando foram levar o filho do homem até a casa da ex-companheira dela. Porém, no local, eles tiveram uma briga e as mulheres acabaram trocando socos e puxões de cabelo.

Vendo a cena, algumas amigas da ex não ficaram de fora e aproveitaram para entrar na confusão, arremessando objetos no veículo do casal, que saiu do local indo para a casa a da mãe da vítima.

Em determinado momento, o casal foi surpreendido pela autora e suas comparsas, que chegaram dando socos, pedradas, chutes e golpes com pedaço de madeira na vítima. Por conta das agressões, a mulher desmaiou.

Para a filha não apanhar, mesmo desacordada, a mãe dela pegou uma faca e saiu atingindo as autoras das agressões. Enquanto aplicava os golpes ela também era ferida.

Diante de toda a dinâmica narrada as autoridades policiais, todos os envolvidos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

