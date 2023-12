Mulher se passa por faxineira e furta mais de R$ 40 mil joias em Três Lagoas

Várias joias avaliadas em mais de R$ 40 mil, que foram furtadas por uma faxineira em casas de Três Lagoas foram recuperadas pela Polícia Civil. Os crimes aconteceram no dia 30 de outubro e 14 de novembro, em duas residências diferentes onde a suspeita, de 47 anos, trabalhou.

Conforme as informações policiais, a mulher chegava até as casas oferecendo os serviços de faxina, ganhando a confiança das vítimas para, em seguida, cometer os furtos. As equipes fizeram várias diligências, encontrando a suspeita a caminho da rodoviária.

Questionada pelos policiais, ela confessou os crimes e informou que estava prestes a mudar-se para o estado de São Paulo. A autora não estava mais com as joias e não quis colaborar com a polícia informando a quem teria repassado.

Os trabalhos policiais continuaram, tendo como resultado positivo identificar a segunda envolvida no caso, mas como receptadora. A jovem, de 27 anos, estava com colares e pulseiras furtadas das vítimas. Todas as joias foram recuperadas e prontamente devolvidas aos seus donos.

A autora do crime irá responder por furto qualificado por abuso de confiança e a outra envolvida por receptação.

