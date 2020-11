Mulher se recusa a fazer sexo e tem braço quebrado pelo namorado

Uma mulher de 47 anos, teve o braço quebrado pelo namorado de 29 anos. A vítima teria se negado a manter relações sexuais com ele. O relacionamento entre eles tem apenas dois meses e o homem acabou preso em flagrante.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 17 horas desta quarta (4) ao Jardim Samambai, em Campo Grande. Quando os militares chegaram na casa encontraram a vítima caída na varanda de sua casa chorando muito sem conseguir se levantar devido a fratura no braço. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o socorro.

A vítima foi encaminhada para a Santa Casa e em depoimento aos policiais, disse que o namorado a agrediu e quebrou seu braço quando ela se recusou a manter relações sexuais com ele, e que o casal está junto há dois meses. Ao realizar buscas atrás do suspeito que havia fugido após as agressões, a polícia saiu encontrou ele que foi preso em flagrante.

O homem foi levado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde o caso será investigado.

